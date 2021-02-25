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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشياطين تلهو» باكورة النشر المتبادل بين هيئة الكتاب وصربيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:44 م
الشياطين تلهو
الشياطين تلهو
ايهاب مصطفى
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أصدر الجانب الصربى باكورة إنتاج التعاون الثقافي المشترك في مجال النشر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ودور النشر بصربيا كتاب "الشياطين تلهو" للدكتورة سهير القلماوى، باللغة الصربية، عن دار "Globosino doo ALEKSANDRIJA".

واستقبل عمرو الجويلى السفير المصرى بصربيا ليليان هبيانوڤيتش چوروڤيتش صاحبة دار النشر، بمكتبه بالسفارة للاحتفاء بصدور الكتاب.

يتضمن الكتاب مجموعة قصصية تصدرها كمقدمة لوحة فيلمية مستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة فى إشارة إلى عالم والجن والشياطين الذى يلف العالم السحرى للحكايات الخرافية فى ألف ليلة وليلة بل الرمز الذى يلف عالمنا المعاصر من عناصر  الشر والأخطر الذى يحيق بواقع الحياة المعاصرة ولكسر الحواجز النفسية بين الماضى السحيق للبشرية وحاضرها.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أصدرت أيضا فى إطار هذا التعاون المشترك ثلاث كتب هى "ملكات مصر" وديوان "سوق الله"، وكتاب "صربيا فى عيون مصرية".

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