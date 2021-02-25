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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة تبحث فاعلية الجرعة الثالثة للقاح «بيونتيك فايزر» ضد طفرات كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:34 م
فايزر
فايزر
وكالات
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أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية الدوائيتان، اليوم، إجراء دراسة جديدة لاختبار فاعلية جرعة ثالثة محتملة من لقاحهما المشترك المضاد لكورونا.

وأوضحت الشركتان، في بيان مشترك، أن من المنتظر أن يتم منح 144 متطوعا في الدراسة في الولايات المتحدة جرعة ثالثة بعد مضي ما يتراوح بين ستة و12 شهرا على أخذ أول جرعتين من اللقاح.

وتتضمن الدراسة بحث مدى تأثير الجرعة الثالثة للقاح على المناعة ضد طفرات سارس- كوفيد2- المنتشرة حاليا والمحتمل أن تظهر من جديد.

وبشكل محدد ستبحث الدراسة في الاستجابة المناعية للجسم في لحظة أخذ الجرعة الثالثة وبعد مرور أسبوع وبعد مرور شهر، وسيشارك في الدراسة أشخاص من شريحتين عمريتين، من 18 إلى 55 عاما، ومن 65 إلى 85 عاما، وسيخضع هؤلاء الأشخاص للمتابعة على مدار مدة تصل إلى عامين.

وينتشر في أوروبا في الوقت الراهن السلالة البريطانية من فيروس كورونا والتي يُعْتَقَد أنها تتسم بقوة عدوى أشد من قوة عدوى النوع المعروف حتى الآن، كما أن هناك السلالتين الجنوب إفريقية والبرازيلية.

من جانبه، قال ألبرت بورلا، رئيس فايزر، إنه لا توجد مؤشرات تفيد بأن الطفرات المنتشرة تؤدي إلى فقدان الحماية الممنوحة من خلال اللقاح، ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير من أجل التمكن من التعامل على نحو حاسم في حال ظهور سلالة لا يوفر اللقاح حماية كافية ضدها.

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