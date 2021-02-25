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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعتزم إرسال لقاحات كورونا للتشيك

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:37 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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أعلنت حكومة التشيك اليوم، أن فرنسا ستقدم لها مئة ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من حصتها لمساعدة البلاد التي شهدت مؤخرا زيادة في معدلات الإصابة.

وتعهدت باريس بتقديم مئة ألف جرعة من لقاح بيونتيكفايزر، ومن المتوقع أن تصل في مارس المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء "سي تي كيه" عن رئيس الوزراء أندريه بابيش.

وأشادت براغ بهذه الخطوة ووصفتها بـ"إيماءة تضامن" واعتبرتها أيضا قرضا سيتم سداده من حصة البلاد في موعد لاحق.

وعادة ما يتم توزيع شحنات اللقاح القادمة من طلب أوروبي مشترك على الدول الأعضاء على أساس نصيب الفرد.

كانت إسرائيل قد تبرعت بخمسة آلاف جرعة من لقاح مودرنا لجمهورية التشيك التي لديها الآن أعلى معدل إصابة في الاتحاد الأوروبي.

وحذر بابيش من "كارثة جمة" في المستشفيات. ومن المتوقع تشديد الإغلاق الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة في براغ اليوم الخميس عن 13 ألفا و657 حالة إصابة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. ومنذ بداية الجائحة، سجلت البلاد نحو 7ر10 ملايين إصابة بالفيروس ونحو 20 ألف وفاة.

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