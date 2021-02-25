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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مع إيقاف التنفيذ.. الحبس سنة لـ«طبيب الزقازيق» المتهم بالتحرش

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:54 م
الحبس سنة
الحبس سنة
سارة الوردانى
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قضت محكمة جُنح بندر ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد هاشم رئيس المحكمة، بحبس الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة والاستمناء داخل وسيلة نقل عام "ميكروباص" بمدينة الزقازيق بالحبس سنة مع الشغل، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وقالت الهيئة في حيثيات الحكم بأن ما لقاه المتهم من إجراءات قبض وضبط وحبس احتياطي كفيلة بردعه وعدم معاودته لارتكاب مثل هذا السلوك وفقا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوة وباستحضار غاية المشرع على الجاني فلم يبتغ منها الإيذاء ولكن كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

وكانت النيابة العامة قد قدمت استئنافا على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل "عبد الرحمن. م"، والمعروف بطبيب الميكروباص، بكفالة 2000جنيه.

وحررت فتاة محضرا تتهم فيه "عبدالرحمن. م" طبيب بمستشفى جامعة الزقازيق، بارتكاب فعل جنسي فاضح، داخل سيارة "ميكروباص"، في أثناء وقوفه ناحية المقعد التى تجلس عليه، مما جعلها ترفع صوتها فى السيارة وتنهره، فسارع نزولا من السيارة محاولا الهرب إلا أن سائق توك توك لاحقه، وتمكن من الإمساك به، وسارعت الفتاة بطلب النجدة، ولقنه المارة ضربا مبرحا، مطالبين إياها بالامتناع عن تحرير محضر، لعدم المساس بمستقبله، إلا أنها تمسكت بتحرير المحضر، وحضرت قوة من قسم ثان الزقازيق، وتم ضبطه.

وتم تحرير محضر حمل رقم 6583 قسم ثان الزقازيق.

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