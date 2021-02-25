السودان يؤكد استقرار الأوضاع في دارفور

أكد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الخميس، أن الأوضاع بولاية غرب دارفور عادت للاستقرار وذلك بعد الإضرابات العنيفة التي شهدتها المنطقة.وإطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور على مجمل الأوضاع بولاية غرب دارفور وجهود حكومة الولاية لتقديم الخدمات وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.من جانبه أوضح والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة عقب لقائه صديق تاور، بمكتبه بقاعة الصداقة اليوم، أن اللقاء أنه تطرق للأوضاع الأمنية بالولاية التي وصفها بأنها أفضل من أي وقت مضى خاصة بعد توقيع اتفاق وقف العدائيات بين قبيلة المساليت والقبائل العربية بولاية غرب دارفور.وأعرب عن شكره وتقديره لعضو مجلس السيادة الانتقالي على رعايته لنفرة نداء الجنينة وجهوده لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالولاية.