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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منح 97 % من مواطني الاتحاد الأوروبي وضع مستقر في بريطانيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:33 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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حصل ما نسبته 97% من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين السويسريين الذين تقدموا بطلبات للحصول على خطة تسوية في بريطانيا على الموافقة على البقاء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت أرقام جديدة نشرتها الحكومة البريطانية اليوم أنه تم بحث أكثر من 5ر4 مليون طلب حتى 31 ديسمبر الماضي، وهو الموعد النهائي الذي تعين فيه على المواطنين الذين يعيشون في بريطانيا تقديم طلب للحصول على وضع مستقر بها.

ومُنح ما نسبته 54 في المئة (4ر2 مليون شخص) وضعًا مستقرًا، وهو وضع خاص بالأشخاص الذين كانوا يعيشون في بريطانيا على مدى السنوات الخمس
الماضية.

وفي الوقت نفسه، مُنح 43 في المئة (9ر1 مليون شخص) وضع الإقامة قبل الاستقرار، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يكونوا يعيشون في بريطانيا منذ خمس سنوات ولكنهم انتقلوا قبل 31 ديسمبر مُنحوا الإقامة.

وتم سحب ما مجموعه 3 في المائة من الطلبات أو رفضها أو بطلانها أو إلغائها.

وورد أكبر عدد من الطلبات من البولنديين، يليهم الرومانيين والإيطاليين والبرتغاليين ثم الإسبان.

وأولئك الذين يرغبون في زيارة بريطانيا أو البقاء فيها الذين لم يتم قبولهم أو لم يتقدموا بطلب خطة التسوية وليس لديهم علاقات عائلية، قد يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لزيارة بريطانيا حسب سبب زيارتهم.

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