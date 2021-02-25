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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح «جونسن» ضد كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:29 م
للقاح جونسن» ضد كورونا
للقاح جونسن» ضد كورونا
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وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة "جونسن أند جونسون" ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليكون لقاح الشركة المسمى "جانسين" خامس لقاح يصرح به في المملكة.

وأوضحت الهيئة - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم - أنه سيتم استخدام اللقاح بشكل طارئ للفئات المعرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأنه تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة.

يذكر أن اللقاح يؤخذ على شكل جرعة واحدة فقط ويوفر حماية قوية ضد الإصابة بفيروس"كوفيد - 19".

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