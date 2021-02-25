محافظ البحيرة يكرم ذوى الهمم الفائزين فى انتخابات برلمان الشباب (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم، مشيرا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية غير المسبوق بهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهارتهم وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.وأشار محافظ البحيرة إلى أن دعم ورعاية الدولة لتلك الفئات وتضافر جهودها لإسعادهم والعمل على تلبية مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى أكد على أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسئوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله.وأضاف أنه حريص على تلبية كافة احتياجاتهم وخاصة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها ومراعاة توافر كافة الاحتياجات اللازمة لهم عند تنفيذ تلك المشروعات.جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة لتكريم المتفوقين رياضيا من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والحاصلين على بطولات وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الجمهورية وكذا الفائزين فى انتخابات برلمان الشباب 20202021.جاء ذلك بحضور د نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد ود إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة ووالكتورة نجوى خلف عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة نادى متحدى الاعاقة.وقام اللواء المحافظ بتكريم ٧٧ من الابطال الحاصلين والفائزين بميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية فى العاب القوى وتنس الطاوله ورفع الأثقال والكيوكوشنكاى والبطل مصطفى رميح ثالث العالم فى رفع الأثقال، حيث تم اهدائهم شهادات تقدير وحوافز ماديه تشجيعا وتحفيزا لهم.كما قام اللواء المحافظ بتكريم 19 شاب من برلمان الشباب الفائزين على مستوى الجمهورية فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الشباب، موجها بمشاركتهم فى المجلس التنفيذي للمراكز والمدن.وفي كلمته وجه اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة تحية شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته ودعمه لقضايا الإعاقة وحرصه على دمجهم وتعزيز كرامتهم وتمتعهم بجميع حقوقهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية،مؤكدا على أن الابداع لا يعوقه سوى اليأس وتحقيق أروع الأمثلة في البذل والعطاء واقتحام مجالات العمل والعلم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة والتفوق علميا ورياضيا واثبات انهم قادرون على فعل ما لم يستطيعه نظرائهم.كما أكد محافظ البحيرة على أن هذا الاحتفال هو تكريم لكل فرد ووسام على صدره ويبعث برسائل مفعمه بالثقه والتفاؤل والأمل لاستكمال مسيرة البذل والعطاء والتفوق فى كافه المجالات.وأشار الدكتور إبراهيم خضر إلى أن البحيرة تشهد طفرة كبيرة شبابية ورياضية من خلال دعم كبير وغير مسبوق من المحافظة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ مشروعات بأكثر من ٨٥ مليون جنيها، كما أنه جارى حاليا تنفيذ ٣٠ مشروعا جديدا.