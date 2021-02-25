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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبدالعاطي» يستقبل وزيرة الثقافة والمتاحف بجنوب السودان

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:27 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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- تاريخ طويل من التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية
- دعوة جنوب السودان للمشاركة بعرض مقتنيات بالمركز الثقافي الإفريقي بمتحف النيل

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السيدة نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان والتي تقوم بزيارة للقاهرة حاليًا، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزيرة الجنوب سودانية، مشيرًا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبها أعربت الوزيرة الجنوب سودانية عن تقديرها للدعوة الكريمة التي تلقتها لزيارة مصر، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء مركز ثقافي أفريقي بمتحف النيل بأسوان، والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

ووجه الدكتور عبد العاطي الدعوة للسيدة الوزيرة للتنسيق المشترك لعمل أنشطة ثقافية للفن الجنوب سوداني، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافة الجنوب سودانية بالمركز الثقافي الإفريقي.

وصرح الدكتور عبد العاطي، بأن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة "نو" والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

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