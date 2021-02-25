غدًا.. انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة انقطاع المياه عن مناطق (بولاق الدكرور، أبوقتادة) وذلك في العاشرة مساء غدٍ الجمعة وحتى الرابعة من صباح السبت ولمدة 6 ساعات.وقالت الشركة، في بيان الخميس، إن الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق.وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.