«الزراعة» تطالب المواطنين بترخيص الكلاب: «لحماية أنفسهم من المساءلة»

قال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن مشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة وهي الطب البيطري، ووزارة الصحة، والمحليات، والبيئة، وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي في تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقـل الأمراض المشتركة وأهمها السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.وقال التقرير، إن مرض السعار يعد من أخطر الأمراض المشتركة نظرا لخطورته على الصحة العامة والتي تستوجب الإسراع بمكافحة المرض في الحيوانات والكلاب بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقًا للإمكانيات المتاحة ووفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك، لافتا إلى أنه قد بلغ إجمالي أعداد الكلاب المحصنة 3176 حيوانا بينما بلغ إجمالي أعداد الرخص المستخرجة 3245 رخصة.وأشار التقرير، إلى أن ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار؛ لأن الترخيص مرتبط بالتطعيم حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تعلق في الطوق الخاص به وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبت به جدول تطعيمه، لعدم الإضرار بالمواطنين وإعفاء صاحبه من المساءلة القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة الاعتداء، حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الأمراض المعدية والوبائية.