تصدر فضل صيام الأيام القمرية من شهر رجب 1442، محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن قامت دار الإفتاء بكتابة منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال خلاله: "نذكركم غدًا تبدأ الأيام البيض لشهر رجب، الخميس 13 رجب 1442هـ، الجمعة 14 رجب 1442هـ، السبت 15 رجب 1442هـ"، أي أن اليوم هو بداية الأيام القمرية، الخميس والجمعة والسبت.





فضل صيام الأيام القمرية من شهر رجب 1442





يعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم، التي نهى الله فيها عن اقتراف الظلم والإسراف في الذنوب، وكذلك نهى عن القتل، وغيرها، وأمرنا بالطاعات والصدقات، ومن جانبه كشف الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، في فتوى له حول حكم صيام الأيام القمرية من شهر رجب، حيث قال: يستحب صيام الأيام البيض من شهر رجب.





ولصوم الأيام البيض فضل عظيم حيث جاء في السنة النبوية ما ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أخبره قائلاً: (وإنَّ بحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فإنَّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فإنَّ ذلكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ).





وأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده الذين يكثرون من الصوم، لذا ورد أيضا في السنة المطهرة، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم، أنّه قال: (صِيامُ ثلاثةٍ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صِيامُ الدَّهْرِ، و هِيَ أيامُ البِيضُ: صَبيحةُ ثلاثِ عَشْرَةَ وأربعِ عَشْرَةَ و خمسُ عَشْرَةَ).





ما هو عدد الأيّام البِيض في كل شهر؟

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام البيض من كل شهر، ويحث الناس على صيامها لما لها من فضل عظيم، حيث يبلغ عدد الأيّام البِيض، ثلاثة أيّام ثابتة في كلّ شهر ومتتالية؛ وهي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وكان سبب تسُمِّيتها بالبِيض؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار.





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وأما عن حُكم الصيام في هذه الأيّام مُستحَبّ، باتفاق العلماء، مستدلين على ذلك بما ورد عن أبي هريرة عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بثَلَاثٍ لا أدَعُهُنَّ حتَّى أمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وصَلَاةِ الضُّحَى، ونَوْمٍ علَى وِتْرٍ).



