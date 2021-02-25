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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيًا

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:33 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 22 مواطنا فلسطينيا من العديد من المدن والمخيمات.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير محرر مهدي بشناق، حيث قامت القوات باعتقاله بعد اقتحام القرية ومداهمة منزله وتفتيشه في قرية رمانة غرب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير محرر يزن حمزة الكردي من مخيم عايدة شمال بيت لحم، عقب دهم منزل والده وتفتيش المخيم.

واعتقلت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، ثلاثة مواطنين عقب اقتحامها بلدة العيسوية، ومخيم قلنديا بالقدس المحتلة، وشابين من مخيم العروب، شمال الخليل، وشابا من مدينة طولكرم، بالإضافة إلى شاب وفتيين في عمر (16عاما)، من الخليل.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من الضفة.

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