الأمن يكشف حقيقة اختطاف طالبة «الصف»: «بتتفسح مع نجار»

تمكنت أجهزة الأمن من كشف حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن خطف فتاة بالجيزة.كانت أجهزة الأمن كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن خطف فتاة بسيارة ميكروباص من أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الفتاة المشار إليها وتبين أنها (طالبة بالمرحلة الثانوية) وتم التقابل مع صديقتها (طالبة) والتي أفادت أنها وصديقتها المذكورة عقب خروجهما من المدرسة قامت الفتاة المشار إليها باستقلال دارجة نارية رفقة أحد الأشخاص (نجار)، وأنها خشيةً لوم أهل صديقتها لها، ادعت لهم كذبًا أنها تعرضت للاختطاف من قبل سيارة ميكروباص ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التوصل الاجتماعي.أمكن ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها المذكور وبمواجهتهما قررا أنهما انصرفا بغرض التنزه، وباستدعاء والد الفتاة (سائق) اتهم الأخير بتحريض كريمته القاصر على الهرب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.