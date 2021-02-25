محافظ بورسعيد: انتهاء 80 % من أعمال ترفيق مشروع الكراسة الزرقاء 9000

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع الكراسة الزرقاء (٩٠٠٠) بشرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد.وأعلن المحافظ أنه تم الانتهاء من ٨٠% من أعمال ترفيق مشروع الكراسة الزرقاء (٩٠٠٠) وحدة، مؤكدا أن أعمال ترفيق المشروع تتم بالتوازى مع الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروع، ووجه بالتنسيق بين كافة الجهات لإنجاز المشروع فى آقرب وقت تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها