بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبنانى

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبنانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبنانى عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات، مؤكدةً عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر ولبنان.وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنانى.