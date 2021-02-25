حريق هائل داخل مخزن لقطع غيار السيارات بطنطا

شهد شارع القصراوي بمنطقة الجلاء، التابعة لحى ثان طنطا، حريقا هائلا داخل أحد المخازن الخاصة بقطع غيار السيارات.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بشارع القصراوي، دائرة قسم ثان طنطا.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وجارٍ السيطرة على الحريق.