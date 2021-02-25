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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:19 م
اللواء اسامة القاضي،
اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، لافتًا إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال موسم العام الماضي، مما ساعد في عبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات.

وأكد على تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، في إطار الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم.

من جانبه عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أي مشكلات أو عقبات خلال الموسم، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بهذا الشأن، وممثلي البنك الزراعي المصري.

استمع نائب المحافظ لعدد من الملاحظات حول موسم القمح، موجهًا بدراستها ووضع الحلول الفورية لأي عقبة، لافتًا إلي أهمية التوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20  - 25% من كمية مياه الري والعمل على تعميمها.

شدد نائب المحافظ على توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقًا للحصر الفعلي، منعًا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك علي أساس علمي، بناءً علي المقررات السمادية والتركيب المحصولي طبقًا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.

وأكد نائب المحافظ أن هناك توجيهات مشددة من السيد المحافظ بعدم السماح بأي تهاون أو تقصير أثناء موسم توريد القمح هذا العام، لافتًا إلي التأكد من مدى توافر كل الاحتياجات اللازمة للموسم وجاهزية الصوامع والشون ومدى صلاحيتها لاستقبال المحصول خلال موسم الحصاد، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

استعرض وكيل وزارة الزراعة خطة المديرية لزراعة محصول القمح فيما يتعلق بتوفير التقاوي، وتقديم كل العمليات الفنية والإرشادية للمزارعين ومكافحة الأمراض، وتوفير السولار لمعدات الحصاد وخطة الحقول الإرشادية، لافتًا إلى أن البنك الزراعي المصري دعم الفوارغ "الخيش" المتواجدة لتعبئة القمح بـ160 ألف جوال "خيش" جديد لهذا الموسم.

كما استعرض وكيل وزارة التموين عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 40 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي

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