محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي

محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
الخميس 25/فبراير/2021 - 07:19 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، لافتًا إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال موسم العام الماضي، مما ساعد في عبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات.
وأكد على تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، في إطار الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم.
من جانبه عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أي مشكلات أو عقبات خلال الموسم، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بهذا الشأن، وممثلي البنك الزراعي المصري.
استمع نائب المحافظ لعدد من الملاحظات حول موسم القمح، موجهًا بدراستها ووضع الحلول الفورية لأي عقبة، لافتًا إلي أهمية التوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 - 25% من كمية مياه الري والعمل على تعميمها.
شدد نائب المحافظ على توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقًا للحصر الفعلي، منعًا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك علي أساس علمي، بناءً علي المقررات السمادية والتركيب المحصولي طبقًا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.
وأكد نائب المحافظ أن هناك توجيهات مشددة من السيد المحافظ بعدم السماح بأي تهاون أو تقصير أثناء موسم توريد القمح هذا العام، لافتًا إلي التأكد من مدى توافر كل الاحتياجات اللازمة للموسم وجاهزية الصوامع والشون ومدى صلاحيتها لاستقبال المحصول خلال موسم الحصاد، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.
استعرض وكيل وزارة الزراعة خطة المديرية لزراعة محصول القمح فيما يتعلق بتوفير التقاوي، وتقديم كل العمليات الفنية والإرشادية للمزارعين ومكافحة الأمراض، وتوفير السولار لمعدات الحصاد وخطة الحقول الإرشادية، لافتًا إلى أن البنك الزراعي المصري دعم الفوارغ "الخيش" المتواجدة لتعبئة القمح بـ160 ألف جوال "خيش" جديد لهذا الموسم.
كما استعرض وكيل وزارة التموين عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 40 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.
وأكد على تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، في إطار الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم.
من جانبه عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أي مشكلات أو عقبات خلال الموسم، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بهذا الشأن، وممثلي البنك الزراعي المصري.
استمع نائب المحافظ لعدد من الملاحظات حول موسم القمح، موجهًا بدراستها ووضع الحلول الفورية لأي عقبة، لافتًا إلي أهمية التوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 - 25% من كمية مياه الري والعمل على تعميمها.
شدد نائب المحافظ على توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقًا للحصر الفعلي، منعًا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك علي أساس علمي، بناءً علي المقررات السمادية والتركيب المحصولي طبقًا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.
وأكد نائب المحافظ أن هناك توجيهات مشددة من السيد المحافظ بعدم السماح بأي تهاون أو تقصير أثناء موسم توريد القمح هذا العام، لافتًا إلي التأكد من مدى توافر كل الاحتياجات اللازمة للموسم وجاهزية الصوامع والشون ومدى صلاحيتها لاستقبال المحصول خلال موسم الحصاد، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.
استعرض وكيل وزارة الزراعة خطة المديرية لزراعة محصول القمح فيما يتعلق بتوفير التقاوي، وتقديم كل العمليات الفنية والإرشادية للمزارعين ومكافحة الأمراض، وتوفير السولار لمعدات الحصاد وخطة الحقول الإرشادية، لافتًا إلى أن البنك الزراعي المصري دعم الفوارغ "الخيش" المتواجدة لتعبئة القمح بـ160 ألف جوال "خيش" جديد لهذا الموسم.
كما استعرض وكيل وزارة التموين عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 40 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي
محافظ المنيا: زراعة 240 ألفًا و922 فدانًا من القمح خلال الموسم الحالي