دبلوماسي روسي: علينا تقليص دور الدولار الأمريكي في أي تعاملات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ضرورة تقليص دور الدولار في أي تعاملات، وأن تنأى بنفسها عن النظام الاقتصادي الأمريكي الذي أصبح مصدر العداوات.وقال ريابكوف "إن موسكو تحتاج إلى عزل نفسها عن النظام المالي والاقتصادي للولايات المتحدة من أجل القضاء على اعتمادنا على هذا المصدر السام للأعمال العدائية المستمرة" مؤكدا ضرورة تقليص دور الدولار في جميع العمليات.وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يتزايد باطراد، مضيفا "لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل، لكن مشاعر (العداء) تتزايد بسرعة ولن نرى تحسنا لفترة طويلة".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة تعتزم الرد في غضون أسابيع قليلة على "التحركات غير الودية من قبل الجانب روسيا".يشار إلى أن روسيا تعمل منذ سنوات على تقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي بسبب سياسية العقوبات التي تعتمدها وارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستوى قياسي، وفي هذا الإطار تعمل على زيادة الاعتماد على عملتها الوطنية في التجارة الخارجية.