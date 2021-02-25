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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:56 م
كورونا
كورونا
وكالات
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في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الخميس:

أكد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس أن "كوفيد طويل الأمد" الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى كورونا يجب أن يمنح "أهمية قصوى" من جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم.

وقال مدير المنظمة هانس كلوغه في مؤتمر صحافي "إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن تكون كذلك لكل السلطات الصحية".

سيحاول القادة الأوروبيون الخميس خلال قمة تعقد عبر الفضاء الافتراضي اعتبارا من الساعة 14،00 ت غ التوصل إلى استراتيجية مشتركة حيال التهديد الذي تطرحه النسخ المتحورة من فيروس كورونا، رغم القيود المفروضة على التنقل بطريقة غير منسقة والاختلافات الكبيرة حول "جواز السفر اللقاحي".

ستشدد فنلندا بشكل كبير القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 وستغلق بشكل خاص الحانات والمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من 8 مارس كما أعلنت الحكومة الخميس.

وتعتزم السلطات أيضا إعادة العمل بالتعليم عن بعد لتلاميذ الصفوف الثانوية وكذلك حصر التجمعات بستة أشخاص في المناطق الأكثر تضررا.

ستطلب فرنسا إبراز فحص سلبي للكشف عن كورونا لا تزيد مدته عن 72 ساعة اعتبارا من الاثنين المقبل في التنقلات غير المهنية على الحدود بين ألمانيا ومقاطعة موزيل، الأكثر تضررا بالوباء.

أعلن الجيش الفيليبيني الخميس أنه يتعين على الجنود أن يتلقوا اللقاح في وقت تستعد البلاد لتسلم أولى الجرعات من مختبر سينوفاك الصيني.

وقال الناطق العسكري "تلقي اللقاح أم لا، ليس خيارا لعناصر القوات المسلحة. إنه واجب". وكل من يرفض يعرض نفسه لعقوبات.

حكم على شركة التأمين "أكسا" بالتعويض على صاحب مطعم في مرسيليا بسبب خسائر الاستغلال الناجمة عن كوفيد-19 امام محكمة استئناف في ايكس ان بروفنس، في أول حكم استئناف في مثل هذا النوع من الخلافات.

بعد هدوء استمر 48 ساعة، أصيب لاعب آخر في فريق ركبي فرنسا بفيروس كورونا ما أدى الى تعليق تدريبات الخميس وألقى شكوكا حول مباراة بطولة الأمم الست المرتقبة الاحد ضد اسكتلندا.

وإصابة هذا اللاعب ترفع الى 16 عدد الحالات الإيجابية بكوفيد-19 في صفوف المنتخب، 12 لاعبا وأربعة من الفريق الاداري بينهم المدرب فابيان غالتييه.

نفت الصين الخميس أن تكون أجرت فحوصات شرجية للكشف عن كوفيد-18 على دبلوماسيين أميركيين، على أمل نزع فتيل جدل مستجد بين البلدين.

بحسب وسائل إعلام أميركية فان موظفين في وزارة الخارجية الأميركية معتمدين في الصين اشتكوا من تعرضهم "عن طريق الخطأ" لفحص شرجي فيما كانوا مبدئيا معفيين منه.

وبدأت الصين التي تمكنت من السيطرة على الوباء الى حد كبير على أراضيها، تعميم الفحوصات الشرجية في مطلع السنة والتي تعتبر موثوقة أكثر من أخذ عينات عبر الوسائل التقليدية في الانف أو الحلق.

استلمت الجزائر مساء الأربعاء 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كهبة من الحكومة الصينية، وعدت بها قبل أيام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2،498،003 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 11،00 ت غ.

تم إحصاء أكثر من 112،512،890 إصابة رسميا.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والاصابات مع 505،899 وفاة من أصل 28،336،188 إصابة تليها البرازيل (249،957 وفاة) والمكسيك (182،815 وفاة) والهند (156،705 وفاة) وبريطانيا (121،747 وفاة).

وهذه الأرقام قد لا تعكس إلا جزءًا بسيطًا من الإجمالي الفعلي. أعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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