11 مارس.. الرهبنة الفرنسيسكانية تسيم 3 رهبان جدد

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن رهبنة الأخوة الأصاغر تنظم حفلا بمناسبة النذور الرهبانية لفؤاد عايد الذي سيرسم راهبا باسم الأخ لوقا، وووجدي كمال الذي سيرسم راهبا باسم الأخ باسيليوس، ومينا حنا الذي سيرسم راهبا باسم الأخ مينا.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 11 من مارس المقبل بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.