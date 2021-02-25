تحرير 29 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 29 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق.وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 29 قضية تموينية، على النحو التالى: 2 قضية استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.