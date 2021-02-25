اندلاع اشتباكات عنيفة بين مؤيدى المجلس العسكرى ومعارضيه فى ميانمار

اندلعت في مدينة "يانجون" بميانمار، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين مؤيدي المجلس العسكري وبين المواطنين المحتجين على الانقلاب الذي شهدته البلاد أوائل الشهر الجاري وأعلن فيه الجيش الاستيلاء على السلطة.وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم، أن مؤيدي المجلس العسكري حملوا لافتات عليها كلمات تدعم قوات الجيش، مشيرة إلى أن السلطات سمحت لهم بالدخول إلى منطقة قرب معبد "سول" والتي كانت مغلقة على مدار الأيام الماضية أمام المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري.ولم تشر القناة إلى أي تفاصيل حول سقوط ضحايا خلال هذه الاشتباكات التى أفاد شهود عيان بأن مؤيدي الجيش كانوا يحملون أسلحة بيضاء خلالها.وتشهد ميانمار احتجاجات يومية منذ أن نفذ الجيش في أول فبراير الجاري انقلابًا عسكريًا ردًا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كل من رئيس البلاد وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سوتشي ومسئولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح أول فبراير الجاري.وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، الذي هدد قبل أيام باتخاذ إجراء حيال انتخابات نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن فوز ساحق لحزب الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة الحاكم بقيادة أونج سان سو تشي بدعوى أنها كانت مزورة.