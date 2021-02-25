«دعت للانحراف».. من هي الفنانة المغربية سناء عكرود؟

أثارت الفنانة المغربية سناء عكرود، غضب رواد السوشيال ميديا، بعد دعوتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ترك الفضيلة والانحراف.وكتبت عكرود على "إنستجرام": "فلننحرف قليلا، الانحراف جميل.. لا تفوا بوعودكم، لا تلقوا التحية ولا تعتذروا، ناموا لساعة متأخرة وكلوا ما طاب لكم من الأكل، حلو، مالح، مسوس، كلشي، أحبوا من تريدون والقوا الأنفة والكرامة والحياء في أقرب قمامة، صافي؟ ديرو لي بغيتو.. اش غيوقع كاع.. واه ياك لباس.. انحرفوا انحرفوا.. ماشتوني ما شتكم".وترصد "الدستور" 7 معلومات عن الفنانة المغربية سناء عكرود:1- سناء عكرود من مواليد 18 نوفمبر 1980.2- ولدت بمدينة تارودانت جنوب المغرب.3- وهى ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة سينمائية مغربية.4- حظيت بشهرة وطنية واسعة بعد تقديمها لأعمال تاريخية من عبق التراث المغربي مع المخرجة فاطمة بوبكدى بعنوان الدويبة، سوق النساء وسلسلة رمانة وبرطال.5- وشاركت سناء عكرود من قبل، فى فيلم "إحكى يا شهرزاد" للمخرج يسرى نصر الله، من بطولة منى زكى.6- اختفت فترة ثم عادت في بطولة الفيلم والمسلسل بنفس العنوان "عقبة ليك" واتجهت بعدها للإخراج في أعمال اجتماعية واقعية أبرزها الفصول الخمسة.7- متزوجه من ممثل ومنتج محمد مروازي ولديها ابنه تدعى زينة.