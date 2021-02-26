رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:15 ص
القطارات
القطارات
هبه محمد
طباعة
نظرًا للظروف الراهنة في البلاد، تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" يوميًا من قبل المواطنين والركاب والمسافرين عن مواعيد القطارات في مصر، حيث تبذل وزارة النقل وهيئة السكك الحديد المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والركاب، مع إلتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، خوفًا على صحة الركاب والمسافرين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، الذي عاود في الانتشار بصورة أخطر عن السابق.

تابع مع "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواعيد القطارات اليوم الجمعة 26-2-2021.

مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الجمعة

يتحرك قطار رقم 903 بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة السادسة صباحًا.

ويتحرك قطار رقم 905 مميز بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

ويبدأ قطار رقم 901 مميز بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة الثامنة و15دقيقة صباحًا.

أما قطار رقم 1109 يتحرك بداية من محطة الفيوم للإسكندرية في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحًا.

ويتحرك قطار رقم 915 مميز بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة الثالثة و20 دقيقة صباحًا.

أما قطار رقم 927 يتحرك بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويتحرك قطار رقم 935 الأقصر للإسكندرية بداية التحرك من القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة

ويتحرك قطار رقم 1902 من القاهرة لأسوان تمام الساعة 12 ونصف صباحًا.

ويبدأ قطار رقم 934 من الإسكندرية للأقصر في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 1:20 صباحًا.

ويتحرك قطار رقم 978 من القاهرة لـ أسيوط في تمام الساعة 3 ونصف صباحًا.

ويبدأ قطار رقم 934 في التحرك من القاهرة لـ أسوان في تمام الساعة 8 صباحًا.

يهمك أيضاً:

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-2-2021 في البنوك (dostor.org)

ويتحرك قطار رقم 2010 بداية من القاهرة لـ أسوان في تمام الساعة 10 صباحًا.

ويبدأ قطار رقم 970 بداية من بورسعيد إلى سوهاج في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 2 مساءً.

ويتحرك قطار رقم 186 بداية من بورسعيد إلى سوهاج في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 1 ونصف مساءً.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أوغندا تتأهل لنصف نهائى أمم إفريقيا للشباب بعد إقصائها بوركينا فاسو

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

جومانا مراد تشارك فى «إيجيبت آرت» بأعمال تعرض للمرة الأولى

الخميس.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمركز المصطبة