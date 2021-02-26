مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الجمعة

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة

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ويتحرك قطار رقم 2010 بداية من القاهرة لـ أسوان في تمام الساعة 10 صباحًا.



ويبدأ قطار رقم 970 بداية من بورسعيد إلى سوهاج في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 2 مساءً.



ويتحرك قطار رقم 186 بداية من بورسعيد إلى سوهاج في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 1 ونصف مساءً. ويتحرك قطار رقم 2010 بداية من القاهرة لـ أسوان في تمام الساعة 10 صباحًا.ويبدأ قطار رقم 970 بداية من بورسعيد إلى سوهاج في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 2 مساءً.ويتحرك قطار رقم 186 بداية من بورسعيد إلى سوهاج في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 1 ونصف مساءً.

نظرًا للظروف الراهنة في البلاد، تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" يوميًا من قبل المواطنين والركاب والمسافرين عن مواعيد القطارات في مصر، حيث تبذل وزارة النقل وهيئة السكك الحديد المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والركاب، مع إلتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، خوفًا على صحة الركاب والمسافرين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، الذي عاود في الانتشار بصورة أخطر عن السابق.تابع مع "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواعيد القطارات اليوم الجمعة 26-2-2021.يتحرك قطار رقم 903 بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة السادسة صباحًا.ويتحرك قطار رقم 905 مميز بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة الثامنة صباحًا.ويبدأ قطار رقم 901 مميز بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة الثامنة و15دقيقة صباحًا.أما قطار رقم 1109 يتحرك بداية من محطة الفيوم للإسكندرية في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحًا.ويتحرك قطار رقم 915 مميز بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة الثالثة و20 دقيقة صباحًا.أما قطار رقم 927 يتحرك بداية من محطة القاهرة للإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.ويتحرك قطار رقم 935 الأقصر للإسكندرية بداية التحرك من القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.ويتحرك قطار رقم 1902 من القاهرة لأسوان تمام الساعة 12 ونصف صباحًا.ويبدأ قطار رقم 934 من الإسكندرية للأقصر في التحرك من محطة القاهرة تمام الساعة 1:20 صباحًا.ويتحرك قطار رقم 978 من القاهرة لـ أسيوط في تمام الساعة 3 ونصف صباحًا.ويبدأ قطار رقم 934 في التحرك من القاهرة لـ أسوان في تمام الساعة 8 صباحًا.