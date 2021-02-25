تغريم شاب 50 ألف جنيه لحيازته جهازًا للكشف عن الذهب بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، بالدائرة الابتدائية الأولى "جنح"، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة حيازة جهاز لاسلكي "للكشف عن الذهب" دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.تعود أحداث الواقعة إلى أبريل عام 2020 عندما تبلغ مركز شرطة مرسى علم، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40، وأثناء فحص السيارة عُثر على جهاز أثبت تقرير هيئة الثروة المعدنية، أنه يستخدم للكشف عن المعادن خاصة "الذهب" وغير مصرح بتداوله أو استخدامه دون التصريح من الجهات المختصة وهي القوات المسلحة وهيئة الأمن الوطني ووزارة الداخلية.تم ضبط المتهم "يوسف.ر.ح" وعاقبته المحكمة بغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية في القضية التي تحمل رقم 196 لعام 2020 جنح اقتصادي قنا.