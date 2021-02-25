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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا: مَن يمنع العلاج عن مريض كورونا لأجل أفكاره يكون قاتلًا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:25 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مَن يمنع إدخال شخص مريض كورونا إلى المستشفى أو مَن يُخرجه من المستشفى بسبب أفكار متطرفة يكون هذا الشخص قاتلا، لأن المريض كان يمكنه الشفاء لو خضع للعلاج الصحيح مثل كثيرين.

وأضاف نيقولا، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله وهب الإنسان العقل المفكر المبدع، الذي يتميز به عن باقي الكائنات، لإيجاد العقاقير والطُرق العلاجية الشافية من الأمراض الوبائية، وذلك رحمة منه على البشر قليلي الإيمان والخطاة، حتى إذا خلصوا مما أصابهم يعودون عما كانوا فيه شاكرين الله على شفائهم بعدما رأوا الموت محيقا بهم.

وتابع: "شفاء المرضى بالوسائط الكنائسية، مثل الزيت المقدس أو الشفاء المُعجزي، يتوقف على إيمانهم، مثل المرأة النازفة الدم التي مست هدب ثوب يسوع فوقف نَزف دمها، فقال لها: "إيمانكِ شفاكِ"، وكذلك قوله للأعميان: "بحسب إيمانكما ليكن لكما، فانفتحت أعينهما".

واختتم: "أما عن القديسين الذين يمرضون فإن ذلك قد يكون تنقية لهم في حياتهم من خطايا ارتكبوها، لأنه ليس من إنسان يحيا ولا يُخطئ إلا المسيح الذي لم يفعل خطية، ولا وُجد في فمه مكر".

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