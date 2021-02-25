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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات للتعليم قبل الجامعي

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:17 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وإجراء الامتحانات المؤجلة، وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، جاء ذلك بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ومديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

واستعرض المحافظ مع مدير مديرية التربية والتعليم خطة المحافظة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بالتوازي مع إجراء الامتحانات لجميع الصفوف التعليم قبل الجامعي، كما استعرض جاهزية الإدارات التعليمية والمدارس لبدء الامتحانات ومن المقرر أن تبدأ في الأول من مارس في ضوء الجداول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى وإجراء الامتحانات، ووجه بالتنسيق المستمر بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ببورسعيد لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة للطلاب، مؤكدا على ضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، ومتابعته أولا بأول لسير وانتظام الامتحانات بالشكل الذى يمنع انتشار الفيروس المستجد بين الطلاب.

وبعث محافظ بورسعيد برسالة اطمئنان الي أولياء الأمور بانه ليس هناك نجاح او رسوب في الفصل الدراسي الاول لجميع سنوات النقل بالاضافة إلى أنه لن تعقد اي امتحانات للصف الاول حتي الثالث الابتدائي.

وأضاف أن انتظام الطلاب بالدراسة عقب امتحانات الفصل الأول اختياري ودون احتساب أيام غياب ولا توجد امتحانات من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، لافتا إلى أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي تقوم كل إدارة تعليمية بإعداده وتحت مسئوليتها.
محافظ بورسعيد يستعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات للتعليم قبل الجامعي
محافظ بورسعيد يستعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات للتعليم قبل الجامعي
محافظ بورسعيد يستعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات للتعليم قبل الجامعي
محافظ بورسعيد يستعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات للتعليم قبل الجامعي

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