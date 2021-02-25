«الدفاع الأرمينية»: من غير المقبول إقحام الجيش في السياسة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، أنه من غير المقبول إقحام الجيش في السياسة، وذلك بعد أن دعا الجيش رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى الاستقالة.وقالت الوزارة، في بيان، إن "الجيش ليس مؤسسة سياسة، ومحاولات إقحامه في العملية السياسية غير مقبولة.. أي محاولة كتلك هي تهديد لاستقرار وأمن الجمهورية الأرمينية".