الأب يسى زكريا يقدم قراءة تاريخية وطقسية لصوم يونان

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت شعار: "قراءة تاريخية وطقسية لصوم يونان"، وقام بتقديم الحلقة الأحدث الأب يسى زكريا، راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.