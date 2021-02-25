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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوض ألمانيا للسياحة يتوقع القيام بعطلات صيفية فى الخارج هذا العام

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:12 م
توماس بارايس
توماس بارايس
وكالات
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صرح مفوض الحكومة الألمانية لشئون السياحة بأنه يتوقع أن يكون قضاء عطلات صيفية خارج البلاد دون حدوث مشكلات نسبيا، أمرا ممكنا هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال توماس بارايس لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "آمل أن يتم منح أغلب الألمان لقاحا حتى الصيف وأن يتسنى لهم السفر إلى الخارج".

وأضاف أنه لا يرى سببا وراء عدم تمكن الناس من السفر مثلا إلى جزر البحر المتوسط، عندما يكون معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن على مدار سبعة أيام، أقل من 35.

وحذر بارايس من جعل السفر صعبا بلا داع، وقال: "لا يمكن أن نحبس الناس طوال الوقت بالمنزل".

يشار إلى أن معدل حدوث العدوى تراجع في جزر البليار الإسبانية، التي يندرج من بينها أيضا جزيرة مايوركا المحببة للألمان، إلى أقل من 50 مع بداية الأسبوع الجاري، ويعني ذلك أنه تم تسجيل أقل من 50 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن في غضون سبعة أيام.

جدير بالذكر أن قيمة الـ50 هي أحد معايير التصنيف كمنطقة يزداد بها خطر الإصابة بكورونا، وفقا لتقدير معهد "روبرت كوخ" الألماني.

يشار إلى أنه يسري منذ أغسطس الماضي تحذير من السفر أصدرته وزارة الخارجية الألمانية بالنسبة لإسبانيا وجزر البليار.

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