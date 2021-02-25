كواليس تصوير «ألف احتمال» لـ أبو (صور)

انتهى النجم "أبو" من تصوير أحدث أعماله الغنائية "ألف احتمال" التي تدور حول حوار بين العقل والقلب عن الفراق والبعد، والاشتياق والحنين والعودة إلى الحبيب.أغنية "ألف احتمال" من كلمات منة القيعى- فى ثانى تعاون لها مع أبو بعد أغنية "هتيجى"- ومن ألحان أبو وتوزيع موسيقى بشوى جورج، وإخراج محمد عطوة.