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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: انتصار السيسي ترعى مسابقة لتشيجع الصغار على الإبداع

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:42 م
رانية الجزايرلي،
رانية الجزايرلي، عضو لجنة الإعلام والثقافة
أشرف لاشين
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قالت رانية الجزايرلي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب إن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، تأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمُبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنها تخلق بيئة مُحفزة على الابتكار، وتشجيع الأجيال النشئ على الإبداع وتنمية مواهبهم.

أضاف الجزايرلي، أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب بجانب رعاية المُبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، إضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المُتعددة، مُؤكدة أن اهتمام الدولة بالإبداع الثقافي والفني للأطفال سيكون له آثار إيجابية في الحاضر والمستقبل، مُشيرة إلى أن الثقافة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكري والفني.

كما أكدت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى الانجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يُصب في مصلحة دعم وتشجيع الإبداع والبحث والابتكار، مؤكدة أن مصر مليئة بالمبدعين والمبتكرين في جميع المجالات وفي شتى المحافظات.

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