رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد حديقة الطفل

أجرى اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة زيارة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر وتفقد من خلالها سيارات توريد النجيلة التي سيتم زراعتها في حديقة الطفل.وتفقد رئيس هيئة نطافة القلهرة خلال جولته أعمال التجميل في زراعة الأحواض وتصنيع وتركيب باقي الأسوار الخارجية التي تقوم بها الورش الإنتاجية والأحواض التجميلية التي تقوم بها إدارة المشروعات.وطلب اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة من الجميع مزيدا من الجهد لإنهاء تلك الأعمال في الوقت المحدد لهم.كان كلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال حديقة الطفل ورفع كفاءتها بالكامل من تغير نظام الري وتطوير الطرقات والمشايات داخلها ورفع كفاءة الإنارة والارتقاء بمظهرها العام.