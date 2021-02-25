بعد غيبوبة 3 أيام.. وفاة الممرض ضحية سقوط أسانسير مستشفى السلام

توفى منذ قليل الممرض أحمد نصر، والذى سقط به أسانسير مستشفى السلام التخصصي وأسفر عن إصابته بغيبوبة تامة.وكان قد كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالممرض، بأن الضحية دخل في غيبوبة تامة بعد الحادث، نتيجة إصابته بنزيف بالمخ وتوقف وظائف القلب وقام الأطباء بإنعاشه وإعادة النبض لقلبه مرة أخرى.وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله أحد ممرضي المستشفى، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.