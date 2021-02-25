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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدأ تصويره من أسبوعين بمستشفى خاص.. كواليس مسلسل «ولاد ناس» (صور)

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:15 م
صُناع مسلسل ولاد
صُناع مسلسل ولاد ناس
دعاء عبد المقصود
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بدأ تصوير مسلسل "ولاد ناس" منذ أكثر من أسبوعين بأحد المستشفيات الخاصة، ومن المتوقع الانتهاء من التصوير بشكل كامل الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، مؤلف مسلسل أبوالعروسة.

ومسلسل "ولاد ناس" من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من أبرزهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى، صفاء الطوخي، أحمد صيام، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، ناصر سيف، محمد سليمان، محمد السعدني، ندى عادل، طارق عبدالحليم، وضيوف الشرف النجم ماجد الكدوانى، النجم بيومي فؤاد، ألفت عمر، لقاء سويدان.

ويمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الاجتماعية في أجواء من الإثارة والترقب، ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

والعمل من إنتاج منصة VIU، وإنتاج وتنفيذ شركة سكوير ميديا للمنتجين منى قطب، وإبراهيم حمودة وتوزيع شركة المروة للموزعة إيناس عمر.

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