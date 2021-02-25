الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ3 مستشفيات جديدة بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية لثلاثة مستشفيات وهى الأورام والحروق، والمركز الطبي التخصصي، والمركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة حيث تكلفت مستشفى الأورام والحروق 200 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض التي تبرعت بها جمعية أصدقاء مرضى المستشفى عن طريق مؤسسة مصر الخير.وأوضح الدكتور عاطف مرسى بأن المركز القومي للأطفال ذوى الإعاقة الذى يعتبر الأول من نوعه تكلف 10 ملايين جنيه على أرض الجامعة بشرق النيل بالتعاون مع مؤسسة الرضا الخيرية، أما المركز التخصصي فهو يعمل بالفعل منذ سنوات كوحده تابعة للمستشفى الجامعي وقد تم فصلة كمستشفى مستقل بعد إضافة خدمات تشخيصيه وعلاجية إليه وكذلك المبادرات الرئاسية.وأوضح أن الدعم جاء خلال العامين الماضيين والذى قدمه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والذى لم يبخل بأي دعم مالي من موازنة الجامعة أو دعم لوجستي لدى الجهات المعنية بالدولة.وأوضح الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى أنه سيبدأ العمل في المستشفيات الجديدة فور الانتهاء من فرشها وشراء كل الأجهزة اللازمة وقد تم بالفعل شراء نسبه كبيره من الأجهزة اللازمة لقسمي الحروق والأورام بتكلفه حوالى 23 مليون جنيه وجارى إعداد الاطقم الطبية والتمريضية اللازمة لبدء العمل الفعلي.