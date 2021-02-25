عرض الحلقة الأولى من «منين لفين» على قناة «الحياة» اليوم

عرضت قناة "الحياة" اليوم الخميس، الحلقة الأولى من برنامج "منين لفين" والذي يقدمه الفنان محمود عزب.البرنامج تحت شعار "نبنى حياة كريمة للمصريين"، وكانت بطلة الحلقة الأولى الطفلة الموهوبة "ملك" لاعبة كرة القدم من سكان حي الأسمرات، حيث قدم البرنامج صورة حية للواقع الجديد وأبرز مدى التغير الذي حدث منذ انتقالها من مساكن أبوالسعود غير المخططة وغير الآمنة إلى حياة جديدة أكثر أمنًا واستقرارًا وكرامة.وسلط البرنامج الضوء على مدى موهبة "ملك" وأحلامها في مجال الدراسة وكرة القدم، كما قدم محتوى بصريا غير نمطي، لشكل الحياة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة لأبناء الوطن بعد انتقالهم لمجتمع الأسمرات، واستعرض كذلك المجتمع الحضاري من مدارس، ومركز طبي، وملاعب، وقصر الثقافة، والمناطق الخضراء وغيرها.برنامج "منين لفين" يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة "الحياة"، في تمام الساعة 2:45 عصرًا، وهو سيناريو محسن رز، وإشراف عام حازم شفيق، ومن إخراج إبراهيم السيد.