«الصناعات الهندسية» تناقش رفع كفاءة العاملين وتطوير المنتج المحلي.. السبت

تعقد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، بعد غد السبت، جمعيتها العمومية وسط الإجراءات الاحترازية، لمناقشة عدد من تقارير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تشارك في أدائها النقابة العامة وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة في إقامة المشروعات التنموية الشاملة، وخاصة الصناعات الاستراتيجية بالقطاعين العام والخاص.وقال المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة، إن المؤتمر يهدف إلى تعظيم دور العاملين، وتوفير الخدمات المباشرة لهم التي تنعكس إيجابيا على الأداء، وتحسين المنتج المحلي، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزراء التنمية الاقتصادية والقوى العاملة والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، وعدد من رجال الصناعة.