رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

يرغب الكثيرمن المواطنين في معرفة رابط وزارة القوى العاملة ، وذلك للبحث عن موعد صرف الدفعة السادسة من المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام المقبلة.

رابط وزارة القوى العاملة 2021

ولمن يريد من المواطنين معرفة رابط وزارة القوى العاملة يمكنه الدخول عبر الرابط الآتي هو الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg ، ويقوم بإدخال الرقم القومي لمن يريد معرفة موعد بدء صرف العمالة الغير منتظمة، أو الاتصال عبر الخط الساخن من خلال الرقم 142.





موعد صرف العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة

حددت لجنة دعم ومساندة العمالة الغير المنتظمة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،، خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والقيادات، وتم تحديد يوم 7 مارس بدء صرف الدفعة السادسة والأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، تخفيفاً عن أصحاب هذه الفئة الأضرار المادية بسبب ما أثرته جائحة فيروس كورونا المستجد.





ويشار إلى أن الدولة قامت بصرف العمالة الغير منتظمة، على مدار 6 أشهر، للفئات الأكثر تضررا واحتياجا، والذين لا يحصلون على أية مساعدات مالية أو ضمنية، أو لهم دخل شهري ثابت.





اقرأ ايضا:





ويذكر أن هناك 6 وزارات شاركت في صرف المنحة للمستحقين، وهم: وزارة التخطبط، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاتصالات، البنك المركزي، هيئة البريد.





وجدير بالذكر، أن الوزارة قامت بصرف منحة العمالة الغير منتظمة لمدة ثلاثة أشهر سابقة، بواقع 1500 جنيه مقسمة على الشهور الثلاثة، وعند انتهاء مدتها، قام الرئيس بتوجيه مد صرفها، نظرًا لاستمرار أزمة كورونا، ووقوع الضرر على العمالة غير المنتظمة، وقد تم تحديث البيانات الخاصة بهم في المرة الثانية، بزيادة أعداد المواطنين، ومن ثم وقع عليهم الاختيار نظرًا لاستحقاقهم المنحة قامت الدولة بصرفها لهم.



