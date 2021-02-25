رئيس البرلمان العربى يهنئ أمير الكويت بمناسبة ذكرى التحرير

هنأ رئیس البرلمان العربي عادل العسومي، الیوم الخمیس، أمیر الكويت الشیخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحكومة وبرلمان وشعب دولة الكویت بمناسبة العید الوطني وذكرى التحریر.وثمن العسومي، في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ما حققته دولة الكویت من نھضة وإنجازات رائدة في مسیرة التطور الدیمقراطي لتصبح دولة عصریة مزودة بالعلم والمعرفة وتشھد تقدمًا وتطورًا في جمیع المجالات.ولفت في ھذا السیاق إلى أن ھذا الأمر انعكس في تعزیز مكانة دولة الكویت المتمیزة وحضورھا الفاعل في محیطھا العربي والإقلیمي والدولي، مؤكدًا أن مسیرة التنمیة الشاملة التي تشھدھا دولة الكویت تمثل نموذجًا رائدًا یحتذى به.كما أشاد العسومي، بدبلوماسیة دولة الكویت "المتوازنة وسیاساتھا الحكیمة ومواقفھا الداعمة دائمًا لتعزیز العمل العربي المشترك ودفاعھا عن القضایا العربیة في كافة المحافل الاقلیمیة والدولیة".ونوه بأن العید الوطني لدولة الكویت وذكرى التحریر "یجسدان معاني الولاء والانتماء التي نشأ علیھا أبناء الكویت في الدفاع عن وطنھم والتضحیة بكل غالٍ ونفیس من أجل نھضته ورفع اسمه عالیًا في كل المجالات".