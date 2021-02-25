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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج دراسة لتأمين محمية كهف سنور

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:28 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، نتائج الدراسة الميدانية للجنة الاستشارية الوزارية التي تدرس الحلول المناسبة لتأمين زيارة محمية كهف سنور، ضمن خطة المحافظة لوضع المنطقة بالأجندة السياحية المصرية بالتعاون مع وزارتي البيئة والسياحة والآثار.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ والدكتورة فاطمة عاشور رئيس مركز الحد من المخاطر بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور سعيد دحروج استشاري الدراسات البيئية بمركز الحد من المخاطر، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وطالب محافظ بني سويف بأهمية الانتهاء من الدراسات المطلوبة، وآليات وتفاصيل التنفيذ، مؤكدا على أن أهمية ذلك الملف الذي يتكامل مع عدد من الجهود للدفع بقطاع السياحة ضمن استراتيجية للنهوض بالقطاع، تتضمن خطط ومشروعات طموحة تم بالفعل البدء في تنفيذ بعضها حسب الإمكانات المتوافرة في الوقت الحالي، وبالتعاون مع الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة.

وأشار المحافظ إلى أن السياحة تأتي في مقدمة الجهود المبذولة لتحقيق نقلة تنموية في مختلف المجالات، حيث أن السياحة تعتبر نشاطا اقتصاديا واعدا بالمحافظة، فضلا عن عوائده الكبيرة على مستوى المعيشة بالمحافظة الذي يعتبر الهدف الرئيسي لكل جهود التنمية، منوها أن السياحة توفر فرص العمل بجانب التنمية التي تعكسها أنشطة السياحة على المجتمع المحيط، مؤكدا أنه تم وضع برنامج سياحي مستهدف وطموح يشمل كافة المقومات السياحية مع مراعاة التكامل والترابط لتحقيق أكبر قيمة مضافة ممكنة.

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