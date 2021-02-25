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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أرمينيا يطالب باحترام الدستور ويحذر من «خطر خارجي حقيقي»

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:04 م
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
وكالات
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طالب الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، الجميع باحترام الدستور، وذلك بعدما اعتبر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بيانا للجيش طالبه بالاستقالة بأنه "محاولة انقلاب عسكري"، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع.

ونقلت وكالة "أرمنبريس" الأرمينية عن الرئيس القول في بيان: "لم نتغلب بعد على تداعيات الحرب التي اندلعت ضد ارتساخ (التسمية الأرمينية لمنطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان) والتي شهدت سقوط الآلاف من الضحايا والجرحى، هناك تهديدات إقليمية خطيرة، ووضع حرج قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف: "هناك أحكام عرفية في البلاد.. وهناك خطر خارجي حقيقي".

وحث "سلطات الدولة وجهات إنفاذ القانون والقوى السياسية وجميع المواطنين على التحلي بضبط النفس".

وكان رئيس الوزراء اعتبر أن هناك محاولة انقلاب عسكري، بعدما طالب كبار ضباط الجيش باشينيان وحكومته بالاستقالة.

وأصدرت هيئة الأركان العامة بيانا أعربت فيه عن رفضها الشديد إقالة باشينيان للنائب الأول لرئيس الأركان العامة تيران خاشريان.

وجاء في البيان، الذي وقعه رئيس الأركان العامة ونوابه والعشرات من كبار القادة العسكريين، أن "رئيس الوزراء والحكومة لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات صائبة".

وأضافت القيادة: "منذ فترة طويلة، كانت القوات المسلحة الأرمينية تتسامح بصبر مع هجمات الحكومة الحالية التي تهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة، لكن كل شيء له حدوده"، مضيفة أن إدارة الحكومة "غير الفعالة" و"الأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية" دفعت البلاد إلى حافة الدمار.

وواجه باشينيان دعوات متكررة للتنحي، من بينها دعوات من رئيس البلاد، منذ التوقيع في العاشر من نوفمبر الماضي على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة روسية لينهي حربا استمرت 44 يوما مع أذربيجان حول ناجورنوا قره باغ، خسرت فيها بلاده الآلاف من الأرواح فضلا عن خسارة أراض.

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