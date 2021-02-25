رسالة من رئيس جمهورية بوروندى إلى العاهل المغربى

تسلم ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، رسالة للعاهل المغربي الملك محمد السادس من رئيس جمهورية بوروندي ايفاريست ندايشيمى سلمها له، ألبرت شينجيرو وزير الشئون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي.وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوروندي، إن الرسالة تأتى في إطار التشاور بين الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي، وكذلك في سياق الآلية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.ومن جانبه، أشاد المسئول البوروندي بإستراتيجية المغرب في مجال سياسة التعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف، وكذلك السياسة الإفريقية.وتاتى زيارة وزير الشئون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي للمغرب للتوقيع على خارطة طريق للتعاون بين البلدين للفترة 2021-2024.