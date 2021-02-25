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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:48 م
السفير حمدي سند
السفير حمدي سند
ألفت الكحلي
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استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الخميس، سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة؛ لإطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، ولإحاطتهم برؤية مصر حول مستقبل المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعرب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية عن ترحيب مصر باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة برعاية إفريقية، وذلك على ضوء تولي الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تثق مصر في حكمته وقدرته على تحقيق اختراق في هذه المفاوضات في ظل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي.

كما أكد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعّالة، حيث أوضح نائب الوزير أن مصر تؤيد المقترح الذي طرحته جمهورية السودان الشقيقة الداعي لتطوير آلية التفاوض الإفريقية من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك للتدخل في المفاوضات كوسطاء، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مسار المفاوضات زخمًا سياسيًا ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف وإدراكه خطورته على مصالح دول المنطقة.

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