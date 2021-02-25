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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الغربية»: غرف عمليات لحل أي مشكلة خلال الامتحانات

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:23 م
ناصر حسن إسماعيل
ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التعليم بالغربية مستعدة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 2021.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية: «مستمرون في تعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الاحترازية والوقائية بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية العشر».

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتلقى أي مشكلة تتعلق بالامتحان على تليفون 0403333551 من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، طوال فترة الامتحانات، كما أن غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية جاهزة لتلقى أي مشكلة وستعمل على وضع الحلول الفورية لجميع الطلاب، ويتم تواصلها مع الإدارات والمدارس طوال فترة انعقاد الامتحانات، كما أكد على استعداد مراكز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، لتقديم الدعم المباشر للطلبة والمدارس والتدخل السريع في حال تواجد أي مشكلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

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