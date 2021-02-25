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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية الكويتية عميقة وتاريخية

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث بحث الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الإماراتية الكويتية في المجالات كافة.

وتقدم وزير الخارجية الإماراتي، في مستهل اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بالتهنئة إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير البلاد.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الإماراتية الكويتية عميقة وتاريخية ومزدهرة وتشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

وأشاد وزير خارجية الإمارات، بمسيرة الإنجازات التنموية للكويت والتي شكلت نموذجًا بارزًا للتطور والريادة على مختلف الأصعدة، كما أشاد بدور الكويت الرائد والمهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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