بـ٨١٨ مليون.. مشروعات مياه وصرف في ديرب نجم بالشرقية

أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية، أنه جار تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الهيئة القومية.ومن المقرر إنشاء محطة صرف صحي العصايد ديرب نجم بنسبة تنفيذ وصلت 100%، وجار استكمال إجراءات التسليم، ومحطة معالجة العصايد لعدد (7) قري العصايد – الديسة – المناحريت - إكراش – شوبك اكراش- العطارين- الشراقوة) بنسبة تنفيذ ٩٩٪ وبتكلفة إجمالية ٢٢٥ مليون جنيه، وجار محطة معالجة كفر الحاج حسن ومحطة صرف صحي لقري (كفر الحاج حسن - منشأة قاسم - قاويشة) بنسبة تنفيذ 40% بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، وتوسع رأسي بمحطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بسعة 1015 ألف م3 يوم وبتكلفة ١٣.٥ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 95%، وتنفيذ محطة صرف الصحي لقرى (العكل - كراديس- فرغان) بتكلفة 100 مليون جنيه لخدمة قرية العكل بنسبة تنفيذ (70% شبكات انحدار- محطة صفر- طرد صفر) وبنسبة تنفيذ بقرية فرغان 20٪ وبنسبة تنفيذ بقرية كراديس 85%، ومحطة صرف صحي قرية شكر الله بتكلفة 20 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 30%، وجارى توسع رأسي محطة معالجة صرف صحي أبو متنا بتكلفة 35 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 30% وإحلال وتجديد شبكات صرف صحي بهنيا وربطها على محطة معالجة صرف صحي أبومتنا بتكلفة 27 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%، ومشروع شبكات (دبيج- الميساه- كشك) بتكلفة ٩٦ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ١٠٠% ومشروع محطة معالجة دبيج بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100% ومشروع محطات رفع وشبكة انحدار صرف صحي بقرى (صفط زريق - القطايع - كفر الجنيدي- عزبة شمرزة- عزبة فردان أبو هاشم) من بتكلفة 133 مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٠%، وإنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم لخدمة قرى (أبوعيد - صهبرة- منشأة صهبرة - تل القاضي- كفر الجنيدي - صفط زريق- القطايع- شمرزة- عزبة فردان أم هاشم) بتكلفة إجمالية 159 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 92%، وجار تنفيذ مشروع صرف صحي شبكات ومحطات رفع وشبكة انحدار صرف صحي بقري (تل القاضي منشأة صفوت عزبة الوقف عزبة أبو عبدالله أبو عيد صهبرة) بتكلفة إجمالية 205 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.5 %، ومشروع شبكات صرف صحي لخدمة قرى (اكوة- كفر الباشا- عزبة أبو غربية) بتكلفة 144.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 92%، لتصل إجمالي مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في مركز ومدينة ديرب نجم ٨١٨ مليون جنيه و٥٠٠ ألف جنيه.