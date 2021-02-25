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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سوسن بدر: ظهوري بدور «عفريتة» بمسلسل «في يوم وليلة» فاجأ الجمهور

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:41 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع مسلسل "في يوم وليلة"، الذي يُعرض حاليًا، مشيرة إلى أن ظهورها بدور "عفريتة" عجوز يكسوها الشيب فاجأ الجمهور.

وقالت بدر- في تصريحات اليوم الخميس- إن التغيير الشكلي والخارجي الذي ظهرت به في شخصيتها بالمسلسل تم بناءً على جلسات عمل طويلة للوصول إلى تركيبة تناسب طبيعة الدور، موضحة أن هذا الدور هو إضافة فنية بالنسبة لها.

ولفتت إلى تلقيها أصداء إيجابية للغاية وتعليقات الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي أسعدتها كثيرًا، مشيرة إلى أن الصعوبات التي واجهتها تكمن في أداء الدور والتمثيل أكثر بلغة العين ولغة الجسد، وهما الأصعب في التمثيل أكثر من الكلام والأداء بشكل عام.

وأكدت تحمسها لهذا العمل الذي يجري في إطار من الغموض والتشويق والإثارة، لذلك حرصت على التركيز في تفاصيل الشخصية لتخرج بالشكل المطلوب، منوهة بأنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار، وأن ما يهمها هو الوجود بعمل يضيف لها فنيًا وليس مجرد الظهور فقط.

وقالت: "إن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يزيد من مصداقيتها، كما أن الجمهور يحب الشخصيات غير المألوفة بالنسبة له"، مبينة أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة.

وأضافت أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها والتي تحمل بداخلها مساحة من التمثيل تسمح لها بتقديم أداء مختلف.

وتظهر الفنانة سوسن بدر في المسلسل على شكل "شبح"، وتحاول مساعدة أحمد رزق، الذي يجسد دور خالد مهندس الديكور، وإخراجه من جريمة قتل دون أن يكون له علاقة بها، ويعيش في دوامة الأقسام وتساعده على الهرب من السجن في محاولة البحث عن القاتل الحقيقي وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسلسل: أيتن عامر، وداليا مصطفى، ومحمد جمعة، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، ومحمد مهران، وولاء الشريف، وأحمد كرارة، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

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