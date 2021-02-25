ماليزيا تسجل 1924 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح الإجمالي 293 ألفًا و698 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 1100 حالة، مشيرة إلى تسجيل 3752 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 263 ألفًا و761 حالة.